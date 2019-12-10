Налоговая планирует сократить количество проверок бизнеса на 20%

Также Госналогслужба обещает повысить качество проверок.

Государственная налоговая служба Украины планирует в 2020 году сократить количество плановых проверок бизнеса на 20% по сравнению с текущим годом и повысить их качество.

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Об этом сообщил журналистам глава Налоговой службы Сергей Верланов.

«Количество плановых проверок будет на 20% меньше, чем в этом году»,- сказал Верланов.

По его словам, количество проверок сократится за счет внедрения риск-ориентированного подхода.

Отвечая на вопрос о наиболее рисковых отраслях, он отметил, что служба сейчас анализирует этот вопрос и результаты анализа будут видны в плане проверок.

Также Верланов сообщил, что большинство внеплановых проверок будет касаться возмещения НДС, так как это прямое требование законодательства.

«Но базово мы сокращаем количество проверок и улучшаем их качество», - резюмировал глава налоговой службы.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в августе-октябре 2019 года осуществила 2,7 тыс. внеплановых проверок бизнеса, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было проведено 3,8 тыс. проверок.