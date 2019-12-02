Доллар рухнул до новых минимумов: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу за неделю обновила четырехлетний максимум - на уровне 23,97 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,97 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 ноября (24,05 грн/долл.) и на 27-28 ноября (23,98 грн/долл.).

Официальный курс гривни к евро на 2 декабря установлен на уровне 26,33 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,97/23,99 грн/долл., к евро - на уровне 26,36/26,39 грн/евро.