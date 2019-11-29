Гривня третий раз за неделю обновила четырехлетний максимум

На этой неделе максимум был установлен на 26 ноября (24,05 грн/долл.) и на 27-28 ноября (23,98 грн/долл.).

Национальный банк Украины на понедельник, 2 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,97 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года. Согласно данным на сайте НБУ, на этой неделе четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 ноября (24,05 грн/долл.) и на 27-28 ноября (23,98 грн/долл.).

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