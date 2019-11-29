Гривня третий раз за неделю обновила четырехлетний максимум
16:02, 29 ноября 2019Финансы
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На этой неделе максимум был установлен на 26 ноября (24,05 грн/долл.) и на 27-28 ноября (23,98 грн/долл.).
Гривня укрепилась / фото УНИАН
Национальный банк Украины на понедельник, 2 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,97 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.
Согласно данным на сайте НБУ, на этой неделе четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 ноября (24,05 грн/долл.) и на 27-28 ноября (23,98 грн/долл.).
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