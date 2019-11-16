Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
05:15, 16 ноября 2019Финансы
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Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,80%, до 28,004 пункта.
Иллюстрация / REUTERS
Индекс Dow Jones впервые преодолел показатель 28000 пунктов.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Уточняется, что промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,80%, до 28,004 пункта.
Стоит отметить, что индекс уже обновлял в 2019 году исторический максимум в июле. Тогда он превысил показатель 27000 пунктов.
На эту новость также отреагировал американский президент Дональд Трамп. Он написал в Twitter, что это «исторический рекорд».
«Работа, работа, работа», — добавил Трамп.
Stock Market up big. New and Historic Record. Job, jobs, jobs!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019
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