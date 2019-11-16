Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,80%, до 28,004 пункта.

Индекс Dow Jones впервые преодолел показатель 28000 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Уточняется, что промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,80%, до 28,004 пункта.

Стоит отметить, что индекс уже обновлял в 2019 году исторический максимум в июле. Тогда он превысил показатель 27000 пунктов.

На эту новость также отреагировал американский президент Дональд Трамп. Он написал в Twitter, что это «исторический рекорд».

«Работа, работа, работа», — добавил Трамп.