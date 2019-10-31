Глава таможни ответил Богдану на заявление, что у Нефедова «очень не получается»

Он добавил, что его задача - построить таможню, которая работает по закону.

Налоговые платежи в июле-октябре 2019-го выросли на 2,4% или $106 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook в ответ на заявления главы Офиса президента Андрея Богдана, что доходы от таможни существенно упали.

"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает Новую таможню. При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0,8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках). Так кто запускает миф, что "у Нефьодова не очень получается?", - написал Нефедов.

Глава таможни добавил, что 30 октября "было интересное обсуждение на комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике".

"Сейчас идут качели - мы или делаем системную реформу таможни и увольняем старые кадры (первые 500 уже готовятся на выход) или "не расшатываем лодку и используем те же методы, что и раньше". Под эти качели запускаются кучи мифов. Просто думайте, кому это выгодно", - говорится в посте Нефедова.

Он добавил, что его задача - построить таможню, которая работает по закону.

"Моя задача проста как двери - строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву. Которая пользуется доверием общества. Которая платит сотрудникам адекватные зарплаты - но и наказывает всех неадекватов в собственных рядах. Которая работает быстро и незаметно для белых импортеров-экспортеров", - написал глава таможни.

"Точно знаю, что большинство членов комитета разделяют такое видение. И победить коррупционную гидру мы можем только вместе. Так сделаем их вместе?", - добавил он.

Напомним, 31 октября вышло интервью главы Офиса президента Андрея Богдана на УП, в котором он сообщил, что его офис консультируется с Валерием Хорошковским, в частности, по вопросам работы таможни. Он также отметил, что в Нефедова, к сожалению,"очень не получается", но он "сильно верит" в него.