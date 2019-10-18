Сегодня Рада в первом чтении рассмотрит проект госбюджета на 2020 год (онлайн)

Во время Часа вопросов к правительству депутаты будут ставить вопросы министру обороны Украины.

Сегодня Верховная Рада в первом чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству депутаты будут ставить вопросы министру обороны Украины Андрею Загороднюку.

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Кроме того, парламент планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, а также правительственный законопроект относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.

Также парламент планирует внести изменения в Лесной кодекс относительно установления моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта, которым предлагаются изменения в закон «О рынке природного газа» о недопущении повышения цен и тарифов.

Также парламент планирует ратифицировать соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA).