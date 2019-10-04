Налоговые изменения приведут к обвалу экспорта ЖРС в Украине

По оценкам Магомедова, в результате принятия законопроекта экспорт железорудного сырья может сократиться на 70%.

Принятие Верховной Радой законопроекта №1210 в предложенном виде приведет к катастрофическим последствиям для украинского горно-металлургического комплекса.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает корреспондент МинПрома.

Магомедов подчеркнул, что законопроектом предлагается повысить не только ставку рентных платежей, но и существенно расширить базу налогообложений. Это приведет к тому что рентные платежи в Украине будут в 10 раз выше, чем в России.

"Наши отечественные поставщики руды не смогут быть конкурентоспособными и будут вынуждены уйти с дальних рынков, которые сразу же будут заняты русскими", – сказал он.

По оценкам Магомедова, в результате принятия законопроекта экспорт железорудного сырья может сократиться на 70%.

"В таком виде принимать законопроект недопустимо, и я надеюсь, что депутаты правящей коалиции проявят мудрость и не допустят, чтобы в Кривом Роге люди остались без работы", – сказал он.

Магомедов подчеркнул, что снижение объемов производства руды в Украине неизбежно приведет к сокращению поступлений в государственный бюджет. Он привел оценку международной компании PWC, согласно которой в случае принятия законопроекта в нынешнем виде поступления в бюджет сократятся на 2,4 млрд грн.