Колебание курса гривни является закономерным процессом – Смолий

Глава НБУ назвал несколько сезонных факторов, влияющих на колебание курса нацвалюты.

Колебание курса гривни, которое наблюдается в последнее время, является закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Национальным банком Украины.

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Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни. Это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до 3 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 гривни/доллар, с начала года - на 12,6%.

В конце прошлой недели, 27 сентября, гривня по официальному курсу в очередной раз обновила четырехлетний максимум на уровне 24,08 гривни/доллар. С начала текущей недели котировки гривни ежедневно снижались - падение составило 25 копеек в понедельник, 28 копеек – во вторник и 27 копеек – в среду.

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов.