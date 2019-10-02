В Украине ввели институт авторизованного экономического оператора

Принятый закон позволит существенно упростить таможенные формальности для украинских предприятий, получивших статус авторизованного экономического оператора.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО), предоставление статуса которого позволит компаниям экономить время на таможенных процедурах.

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За данное решение проголосовали 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, отметил, что этот документ позволит унифицировать украинскую систему таможенного оформления товаров в соответствии со стандартами ЕС и устранить контрабанду.

"Этот закон реально нужен стране. Этот закон приближает наши таможенные процедуры к стандартам Евросоюза и уже в ближайшем будущем снимет проблему с контрабандой. Этот законопроект уже три года ожидает поддержки нашим парламентом», - отметил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является введение в Украине института авторизованного экономического оператора, аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания.

В частности, статус АЭО подтверждает высшую степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает ему возможность пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении своих товаров.

«Будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках», - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, данный документ направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешнем и внутреннем рынке, что, в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении в Украине института авторизованного экономического оператора.

Институт АЭО был введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.