Jimmy Choo, Sergio Rossi, Giorgio Armani: более 150 премиальных брендов теперь можно купить в рассрочку

ПУМБ и главный универмаг страны ЦУМ предоставляют возможность любителям шопинга покупать одежду, обувь и аксессуары избранных брендов в рассрочку. Так, клиенты ПУМБ, которые пользуются кредитными карточками всеМОЖУ и soloМАНДРЫ, могут воспользоваться сервисом «Сплачуй частинами». Для этого нужно рассчитаться за товар кредитной картой, выбрать на платежном терминале количество платежей в рассрочку, и сумма покупки мгновенно разобьется на равные части без какой-либо комиссии.

При этом оформить кредитку тем, у кого еще нет кредитных карт всеМОЖУ или soloМАНДРЫ, чтобы в будущем свободно покупать в ЦУМ товары любимых брендов, можно прямо в универмаге на третьем этаже. Просто выбирайте понравившуюся вещь и направляйтесь к точке кредитования.

Купить одежду, обувь и аксессуары можно также в кредит от ПУМБ. Оформить классический потребительский кредит можно на срок до 24 месяцев со льготным периодом от 3 до 6 месяцев. Это означает, что стоимость товара будет разделена на равные части (до 24, в зависимости от срока кредита), из которых на платежи суммы кредита в льготном периоде (от 3 до 6 месяцев) не будет начисляться комиссия. Купить в рассрочку можно все товары с черными ценниками. С полным перечнем брендов можно ознакомиться на сайте ЦУМ.

Чтобы оформить в ПУМБ рассрочку со льготным периодом на выбранные товары, необходимо: