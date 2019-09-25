НБУ обжалует в Верховном суде решение о незаконности вывода "Астра Банка" с рынка

Нацбанк объяснил свое решение о признании "Астра Банка" неплатежеспособным проведением банком рисковой деятельности, что угрожает интересам его вкладчиков и кредиторов.

Национальный банк Украины сообщил о намерении подать в Верховный суд кассационную жалобу на решения Окружного административного суда города Киева от 26 апреля и Шестого апелляционного административного суда от 19 сентября, согласно которым решение Нацбанка об отнесении "Астра Банка" к категории проблемных и неплатежеспособных было признано незаконным.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, регулятор подаст жалобу после получения полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда.

НБУ подчеркивает, что суды предыдущих инстанций не учли позицию регулятора по установленному факту существования концентрации средств "Астра Банка" в "Дельта Банке", который в то время уже был отнесен к категории проблемных, в сумме 163,8 млн грн, или 91,2% от активов "Астра Банка".

"Это является бесспорным признаком рисковой деятельности банка, что угрожает интересам вкладчиков и кредиторов банка, в связи с чем Национальный банк и отнес банк к категории проблемных. Кроме того, Национальный банк указывал во время судебных заседаний на то, что "Астра Банком" не были предложены никакие действенные меры по восстановлению ликвидности и приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства. Это является свидетельством обоснованности принятия Национальным банком решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных до истечения 180 дней после отнесения его к категории проблемных", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отметили, что законодательство определяет дискреционные полномочия НБУ и именно правление регулятора устанавливает факт осуществления банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов банка.

"Учитывая вышесказанное, Национальный банк уверен в своей правовой позиции и продолжит ее доказывать в суде высшей инстанции", - резюмировали в НБУ.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года Национальный банк признал «Астра Банк» неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию. НБУ объяснил свое решение проведением банком рисковой деятельности, поскольку «Астра Банк» разместил значительные средства в принадлежащем его собственнику Николаю Лагуну «Дельта Банке», ранее отнесенному НБУ к категории неплатежеспособных.

В августе 2015 года Фонд гарантирования вернул «Астра Банк» в подотчетность НБУ.

«Астра Банк» работал на рынке Украины с 2007 года и входил в группу небольших финучреждений. Николай Лагун приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка» 19 сентября 2013 года.