Генсек ООН опасается возникновения «Великого разлома» в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что две крупнейшие мировые экономические державы могут образовать два отдельных и конкурирующих друг с другом мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным интернетом и ресурсами искусственного интеллекта, а также со своими геополитическими и военными стратегиями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается возникновения «Великого разлома» в мире.

Об этом он заявил, обращаясь к участникам общеполитической дискуссии в Генеральной ассамблее, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный секретарь предупредил, что в нынешнее нестабильное время, в эпоху перекосов в соотношении сил в международных отношениях назревает новая угроза, которая, может быть, еще и не приобрела значительных масштабов, но вполне реальна.

«Я боюсь, что произойдет “Великий разлом”: мир разделится на два - две крупнейшие мировые экономические державы образуют два отдельных и конкурирующих друг с другом мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным интернетом и ресурсами искусственного интеллекта, а также со своими геополитическими и военными стратегиями, базирующимися на принципе “всё или ничего”».

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Гутерриш призвал сделать все, чтобы не допустить «Великого разлома» и сохранить универсальную экономику, основанную на уважении международного права, и многополярный мир с сильными многосторонними институтами.

По словам главы ООН, ключ к предотвращению конфликтов и всеобщему процветанию – это безусловное соблюдение прав человека.

«Права человека носят всеобщий и неделимый характер. Нельзя выбирать только те, что нас устраивают, и игнорировать остальные», - подчеркнул Гутерриш.

Люди имеют право на безопасную и мирную жизнь, на благополучие и достойный уровень жизни, на здоровье, жилье и питание, на социальную защиту и здоровую окружающую среду, на образование и достойную работу.

Эти права красной нитью проходят сквозь всю Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, напомнил Гутерриш.

Однако сегодня, по словам Генсека, многие из этих прав безнаказанно нарушаются или подвергаются сомнению.

«Процветают новые формы авторитаризма, идет наступление на гражданское общество, учащаются случаи преследования защитников окружающей среды, правозащитников и журналистов», - напомнил глава ООН.

Новые технологии используются для слежки вторжения в частную жизнь. Человечество далеко и от ликвидации дискриминации женщин.