Украинские банки утроили прибыль

В январе-августе финучреждения получили 44,3 млрд грн прибыли.

Работающие банки Украины в январе-августе получили 44,3 млрд грн прибыли, что втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доходы банков за указанный период выросли на 28,5% - до 165 млрд грн, расходы - на 5,2%, до 120,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 млрд грн, 2016 год - 159,4 млрд грн, 2015 год – 66,6 млрд грн, 2014 год – 52,7 млрд грн.