В Раде представили проект госбюджета на 2020 год (видео)

Главный финансовый документ Украины будет представлять министр финансов Оксана Маркарова.

Сегодня в Верховной Раде состоится представление правительственного законопроекта о государственном бюджете Украины на 2020 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, представлять его будет министр финансов Оксана Маркарова, а докладывать по законопроекту - председатель Комитета ВР по вопросам бюджета.

Рассмотреть включение сегодня в повестку дня сессии планируется законопроект по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Ряд законопроектов стоит в блоке для включения в повестку дня сегодняшнего заседания и принятия по ним решения. В частности, это законопроект относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период.

Также в сегодняшней повестке дня есть блок вопросов, подготовленных ко второму чтению. В том числе, законопроект об организации обороны государства, которым вносятся изменения в закон “Об обороне Украины”.