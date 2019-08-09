На Днепропетровщине неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка"

Банк объявил о вознаграждении в 100 тысяч гривень за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Неизвестные злоумышленники в ночь с 8 на 9 августа взломали центральный вход в здание офиса старосты населенного пункта Волосское Днепропетровской области и взорвали размещенный в помещении банкомат "ПриватБанка".

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Как сообщили в пресс-службе банка, от действий подрывников пострадало наиболее технологичное село Украины, практически полностью перешедшее на безналичную систему оплаты в любых сферах жизни.

В банке напомнили, что при поддержке местной облгосадминистрации и старосты села "ПриватБанк" установил терминалы и банкоматы, ввел ряд инноваций.

Также сообщается, что Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия, устанавливая факты и причастных лиц. Открыто уголовное производство. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

При этом банк объявил о вознаграждении в 100 тысяч гривень за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Анонимность гарантируется.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.