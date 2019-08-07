Большинство работающих в Украине банков получили прибыль

Наибольшую прибыль получили "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", ПУМБ и "ОТП Банк".

Большинство, или 66 из 76, работающих в Украине банков по итогам января-июня 2019 года получили прибыль, в то время как 10 финансовых учреждений завершили полугодие с убытком.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль получили "ПриватБанк" (18,3 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (2,4 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (1,5 миллиарда гривень), ПУМБ (1,3 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (1,3 миллиарда гривень).

Наибольший убыток в первом полугодии получили "Укрсоцбанк" (473 миллиона гривень), "Сбербанк" (298 миллионов гривень), "Банк Кредит Днепр" (36 миллионов гривень), "Мисто Банк" (22 миллиона гривень) и "Правэкс Банк" (20 миллионов гривень).

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины в январе-июне 2019 года получили 31 миллиард гривень прибыли, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.