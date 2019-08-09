Валютная война между США и Китаем временно отменяется

Инвесторы ждали от Народного банка Китая резкого понижения курса юаня. Но власти КНР не стали развязывать «валютную войну» с США и понизили курс не так значительно, как предполагалось. Биржи ответили на это ростом.

Четверг на американских биржах прошел в условиях взлета котировок. Главные фондовые индексы США закончили торги 8 августа в плюсе: Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, S&P 500 — 1,9%, NASDAQ Composite — 2,2%.

Читайте такжеЦены на золото достигли шестилетнего максимума из-за торговой войны США и Китая

Поводом для роста стали действия властей Китая. В четверг центробанк КНР понизил курс юаня до уровня ¥7,0039 за $1. Сделано это было для того, чтобы противодействовать негативному влиянию американских пошлин на китайскую экономику. Рынок ожидал, что курс будет понижен агрессивнее — до ¥7,0156 за $1 — и между двумя странами начнется «валютная война», пишет РБК.

Инвесторы расценили стабилизацию юаня как желание Пекина не обострять торговый конфликт и готовность Китая к очередным переговорам с Вашингтоном, отметили в «Финаме».

В пятницу, 9 августа, центробанк Китая дополнительно понизил курс национальной валюты, установив его на уровне ¥7,0136 за $1.

Между тем торговые отношения между США и Китаем продолжают обостряться. Белый дом отложил выдачу лицензий американским компаниям, которые хотят возобновить деловые отношения с китайской компанией Huawei. Это связано с решением Китая временно прекратить закупки американской сельскохозяйственной продукции, выяснил Bloomberg.

Министерство торговли США сообщило, что получило 50 запросов на лицензии. После того, как в мае Вашингтон занес Huawei в черный список, американские компании могут работать с этой компанией лишь получив специальное разрешение.

Азиатские рынки торгуются в пятницу разнонаправленно. На динамику индексов влияет макростатистика по Японии и Китаю.

ВВП Японии вырос больше, чем ожидалось. Во втором квартале он прибавил 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,4%.

А вот данные по Китаю огорчили инвесторов. Рост индекса потребительских цен в стране превысил ожидания. Июльский показатель достиг 2,8% в годовом сопоставлении. Эксперты предполагали, что рост составит 2,7% — столько же, сколько было зафиксировано в июне.

В результате китайский индекс Shanghai Composite к середине торгов снизился на 0,37%, индекс гонконгской биржи Hang Seng — на 0,18%, а в Японии Nikkei 225 вырос на 0,53%.