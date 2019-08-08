Нацбанк применил санкции к пяти сетям обменников
09:04, 08 августа 2019Финансы
134 0
В этом перечне компании "Финод", "Октава Финанс", "Магнат", "Премиум Финанс" и "Конверсия".
Иллюстрация / REUTERS
Национальный банк Украины по результатам проверок небанковских финансовых учреждений по вопросам организации валютно-обменных операций применил санкции в виде письменных предупреждений к пяти компаниям.
Читайте такжеНБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям
Как сообщается на сайте НБУ, в этом перечне компании "Финод", "Октава Финанс", "Магнат", "Премиум Финанс" и "Конверсия".
Отмечается, что речь идет о выездных внеплановых проверках касс финучреждений, проведенных в течение первого квартала.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк отозвал валютную лицензию у финансовой компании "Артем" в связи с признанием ее структуры собственности непрозрачной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter