Нацбанк применил санкции к пяти сетям обменников

В этом перечне компании "Финод", "Октава Финанс", "Магнат", "Премиум Финанс" и "Конверсия".

Национальный банк Украины по результатам проверок небанковских финансовых учреждений по вопросам организации валютно-обменных операций применил санкции в виде письменных предупреждений к пяти компаниям.

Читайте такжеНБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям

Как сообщается на сайте НБУ, в этом перечне компании "Финод", "Октава Финанс", "Магнат", "Премиум Финанс" и "Конверсия".

Отмечается, что речь идет о выездных внеплановых проверках касс финучреждений, проведенных в течение первого квартала.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк отозвал валютную лицензию у финансовой компании "Артем" в связи с признанием ее структуры собственности непрозрачной.