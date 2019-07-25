Facebook с начала года сократил прибыль вдвое

При этом выручка соцсети в первом квартале выросла на 27%.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook за шесть месяцев 2019 года упала в два раза в годовом выражении - до 5,045 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Разводненная прибыль на акцию составила 1,76 доллара против 3,43 доллара годом ранее. Выручка социальной сети составила 31,963 миллиарда долларов, что на 27% больше показателя за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чистая прибыль компании за второй квартал составила 2,616 миллиарда долларов, сократившись также в два раза к прошлому году. Разводненная прибыль по итогам отчетного периода составила 0,91 доллара на акцию против 1,74 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 28% - до 16,886 миллиарда долларов, что выше прогноза в 16,5 миллиарда, который приводит агентство Reuters.

"Квартальная выручка компании от рекламы составила 16,624 миллиарда долларов, что на 28% превосходит показатель второго квартала 2018 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 94% от всех рекламных доходов с 91% в аналогичном периоде прошлого года. Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне 2019 года увеличилось на 8% в годовом выражении и составило 1,59 миллиарда человек. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 8% - до 2,41 миллиарда пользователей на конец июня", - подчеркивает издание.

Компания также заявила о расширении программы конфиденциальности, включая ужесточение операционных требований и обязательств по отчетности в связи с претензиями со стороны властей США. "Во втором квартале 2019 года мы зафиксировали дополнительные отчисления в 2 миллиарда долларов в связи с нашим соглашением с FTC (Федеральная комиссия по торговле США - ред.)", - информирует релиз.