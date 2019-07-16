В Англии на новой купюре в 50 фунтов появится математик, который разгадал нацистские коды (видео)
11:01, 16 июля 2019Финансы
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Новая банкнота с портретом ученого появится в Британии уже в 2021 году.
Новая банкнота будет пластиковой / фото bankofengland.co.ru
Банк Англии разместил на новой банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов портрет отца компьютерных наук, математика Алана Тьюринга.
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Именно он во времена Второй мировой войны разгадал секретные коды, которые использовали нацисты, и его работы затем стали основой для создания информатики, говорится в сюжете ТСН.
Впрочем, после Второй мировой Тьюринга осудили за его гомосексуальность и предложили выбор между принудительной гормональной терапией и тюрьмой. Ученый избрал терапию и впоследствии наложил на себя руки.
Королева Елизавета официально помиловала Тьюринга еще в 2013 году. Новая банкнота с портретом ученого появится в Британии уже в 2021 году. Она будет пластиковой, как и все новые купюры в королевстве.
Банк Англии выпускает купюру достоинством в 50 фунтов с изображением математика Алана Тьюринга
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