В Англии на новой купюре в 50 фунтов появится математик, который разгадал нацистские коды (видео)

Новая банкнота с портретом ученого появится в Британии уже в 2021 году.

Банк Англии разместил на новой банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов портрет отца компьютерных наук, математика Алана Тьюринга.

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Именно он во времена Второй мировой войны разгадал секретные коды, которые использовали нацисты, и его работы затем стали основой для создания информатики, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, после Второй мировой Тьюринга осудили за его гомосексуальность и предложили выбор между принудительной гормональной терапией и тюрьмой. Ученый избрал терапию и впоследствии наложил на себя руки.

Королева Елизавета официально помиловала Тьюринга еще в 2013 году. Новая банкнота с портретом ученого появится в Британии уже в 2021 году. Она будет пластиковой, как и все новые купюры в королевстве.