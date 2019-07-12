Трамп признался в своем недоверии к криптовалютам

Президент США считает, что стоимость криптовалют "держится на воздухе" и слишком волатильна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится идея криптовалют и он не считает их деньгами.

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Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, стоимость криптовалют "держится на воздухе" и слишком волатильна.

Он также отметил, что если Facebook и другие компании-эмитенты криптовалют хотят заниматься банковской деятельностью, то им следует получать банковскую лицензию и действовать в рамках всего банковского законодательства.

Трамп также добавил, что нерегулируемые криптовалюты способствуют осуществлению незаконных операций, в том числе в области наркоторговли.

Как сообщал УНИАН, ранее Конгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook, объяснив это необходимостью сначала изучить и оценить риски от проекта социальной сети.