Трамп признался в своем недоверии к криптовалютам
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится идея криптовалют и он не считает их деньгами.
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Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, стоимость криптовалют "держится на воздухе" и слишком волатильна.
Он также отметил, что если Facebook и другие компании-эмитенты криптовалют хотят заниматься банковской деятельностью, то им следует получать банковскую лицензию и действовать в рамках всего банковского законодательства.
Трамп также добавил, что нерегулируемые криптовалюты способствуют осуществлению незаконных операций, в том числе в области наркоторговли.
Как сообщал УНИАН, ранее Конгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook, объяснив это необходимостью сначала изучить и оценить риски от проекта социальной сети.
I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2019 р.