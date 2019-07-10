Платежный рынок Украины переведут на европейские правила - НБУ готовит масштабные изменения

Нацбанк намерен гармонизировать национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о начале масштабной работы по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

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Как сообщается на сайте НБУ, Нацбанк намерен гармонизировать национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, гармонизация отечественного законодательства к европейским стандартам включает имплементацию норм европейской директивы PSD2 (относительно Open Banking), что усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка.

Согласно сообщению, работа по обновлению системы законодательного регулирования украинского платежного рынка будет проходить с привлечением внешней юридической экспертизы при технической поддержке иностранных доноров. В течение следующих нескольких месяцев НБУ проведет для участников рынка и заинтересованных сторон серию встреч для ознакомления с концепцией будущего регулирования платежного рынка, результатом чего должна стать совместная работа над предложениями относительно новых норм законодательного регулирования.

В частности, среди анонсированных изменений регулятор планирует ввести ряд новых финансовых и нефинансовых платежных услуг. Так, вместо одной существующей на сегодня услуги перевода средств появится восемь новых, в том числе шесть финансовых (внесение средств на платежный счет, снятие/списание средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета за счет кредита, эмиссия/эквайринг, денежные переводы) и две нефинансовые (услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежному счету). Нацбанк также намерен трансформировать субъекты перевода средств и изменить роли платежных систем, в частности, отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления услуг по переводу денежных средств. Кроме поставщиков платежных услуг, на рынке должны появиться новые поставщики информационных услуг - инициирование платежа (PISP) и предоставление консолидированной информации по платежному счету (AISP).

Кроме того, НБУ планирует категоризировать поставщиков платежных услуг, в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и т.д. Также появятся поставщики ограниченных платежных услуг, например, телеком и интернет-операторы, социальные проекты и другие. Нацбанк планирует ввести открытый банкинг (безопасный онлайн-доступ к средствам и данным на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам); создать новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также новые правила надзора за ними. Так, речь идет об отмене необходимости предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в НБУ для получения лицензии: статус финансового учреждения будет предоставляться одновременно с выдачей лицензии. НБУ создаст новое регулирование в сегменте электронных денег относительно субъектности их эмитентов и обеспечения операций по их обращению, а также предоставление права небанковским финансовым учреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие карточных счетов (для целей платежей и расчетов).

Также сообщается, что НБУ намерен внедрить платежные счета вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточить требования к защите платежных услуг, в частности, установить требования по усиленной клиентской аутентификации и безопасного удаленного взаимодействия; повысить защиту прав пользователей платежных услуг за счет установления четких требований к поставщикам по их обязанностям, введение лимитов ответственности за неавторизованные операции.

В сообщении со ссылкой на заместителя председателя НБУ Сергея Холода отмечается, что осуществление таких шагов будет способствовать осовремениванию государственного регулирования в платежной сфере и окажет положительный импульс развитию инновационных бизнес-решений на рынке платежных услуг.

"Это создаст единые прозрачные правила для банковских и небанковских игроков, повысит конкуренцию за клиента и, как следствие, качество платежных услуг, а также введет новый уровень защиты их пользователей", - цитирует пресс-служба Холода.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в Украине за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом на 24,3%, а количество бесконтактных платежных карт на 44% - до почти 4 млн штук.

В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами, включая 3 системы из США, а также по одной из Грузии, Великобритании, Канады и Азербайджана.