Нацбанк зарегистрировал новую платежную систему

Lime Money стала двенадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковскими учреждениями.

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы Lime Money и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

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Как сказано на сайте НБУ, платежной организацией системы Lime Money является "Смарт Финэксперт" (г. Николаев).

«Платежная система Lime Money стала двенадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковскими учреждениями», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в Украине за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом на 24,3%.

В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами, включая 3 системы из США, а также по одной из Грузии, Великобритании, Канады и Азербайджана.