В среду в Украине продолжит дорожать валюта

Официальный курс НБУ на 5 июня: 100 USD – 2720,6934 гривни; 100 EUR – 3059,1477 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2720,6934 (4 июня – 2695,4834)

100 EUR – 3059,1477 (4 июня – 3014,8982)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,50/30,55 гривни/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,21 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,59 гривни/евро.