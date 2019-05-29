Верланов рассказал о судьбе налоговой милиции

По словам главы ГНС, налоговая милиция останется в составе налоговой службы до урегулирования в законодательном порядке.

Выведение налоговой милиции из состава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) должно стать одним из шагов по превращению новосозданной службы в сервисную организацию, ориентированную на клиента, однако милиция останется в составе ведомства до тех пор, пока этот вопрос не будет законодательно урегулирован.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов в ходе встречи с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда во главе с председателем миссии Роном ван Роденом.

«До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов», - цитирует пресс-служба Верланова.

В сообщении со ссылкой на Верланова отмечается, что процесс создания новой налоговой службы идет активно и динамично. В частности, Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо, утверждена предельная численность работников аппарата и территориальных органов налоговой и таможенной служб. В то же время процесс создания таможенного ведомства остается заблокированным в суде.

Следующим этапом налоговой реформы станет перевод не менее 30% сотрудников Государственной фискальной службы в новосозданное налоговое ведомство и принятие распоряжения Кабинетом министров о начале работы новой службы.

«В дальнейшем весь функционал в налоговом направлении перейдет в ГНС, Государственная фискальная служба Украины будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении до осуществления мероприятий по созданию таможенной службы», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили о планах руководства ГНС по увеличению количества электронных сервисов для налогоплательщиков, модернизации IТ-систем и платформ.

В свою очередь, представители миссии Европейского департамента МВФ выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в направлении реформирования налоговой сферы, а также договорились с украинской стороной о проведении следующей встречи в ближайшее время для обсуждения отдельных аспектов реорганизации ГФС и создания ГНС.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.