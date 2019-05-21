Нацбанк ужесточил требования по кредитам

Банки буду применять соответствующие требования с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 декабря – в обязательном порядке.

Национальный банк Украины обяжет банки учитывать данные кредитного реестра НБУ при оценке кредитных рисков.

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Как сообщается на сайте НБУ, банки будут применять соответствующие требования с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 декабря – в обязательном порядке.

Согласно новым правилам, банк должен будет присваивать наихудший класс должнику-физическому лицу, если в кредитном реестре есть информация о дефолте этого должника в других банках.

Также банк будет снижать класс должника - юридического лица при наличии в реестре информации о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.

По оценкам НБУ, эти изменения повысят качество оценки банками кредитного риска.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Централизованный кредитный реестр НБУ накапливает информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в кредитный реестр, имеют право получать из реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать корректировки.