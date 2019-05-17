Украина в ближайшие три года заплатит по долгам $15 миллиардов – эксперт

Это составляет 75% валовых резервов Нацбанка.

Долговые платежи украинского правительства с учетом погашения долга и его обслуживания в период с 2019 по 2021 год превысят 15 миллиардов долларов, что составляет 75% валовых резервов Национального банка Украины на начало года.

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Об этом говорится в презентации инвесткомпании Concorde Capital, имеющейся в распоряжении УНИАН.

По ожиданиям аналитиков компании, правительство рефинансирует почти половину этих платежей за счет кредитов Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций, а остальное - за счет размещения евробондов.

Concorde Capital оценил возможное падение резервов в 2021 году по двум негативным сценариям: без поддержки МВФ объем резервов снизится с нынешнего безопасного уровня в три месяца будущего импорта до менее двух месяцев, а если вдобавок к этому наша страна не сможет привлечь заимствования на внешних рынках – до менее одного месяца будущего импорта.

В абсолютных показателях резервы без рефинансирования МВФ и размещения евробондов снизятся с нынешних 20,8 миллиарда долларов до 5,6 миллиарда долларов, или почти в 4 раза.

"Без рефинансирования риск суверенного дефолта вырастет", - отмечается в презентации.

Как сообщал УНИАН, объем долговых платежей Украины в 2019 году в пользу внешних кредиторов составит около 6 миллиардов долларов.

Среди крупнейших платежей погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам под гарантии правительства США, а также погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов.

Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 миллиарда долларов.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по 500 миллионов долларов по евробондам.