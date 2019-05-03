МВФ готов и впредь поддерживать Украину – заявление директора Фонда

Глава МВФ Кристин Лагард отметила необходимость сохранить прогресс в продвижении ключевых реформ.

Украине еще многое предстоит сделать для преобразования в современную рыночную экономику, и Международный валютный фонд готов и впредь поддерживать нашу страну в этих усилиях.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Отмечается, что Лагард поблагодарила Порошенко за тесное сотрудничество и подчеркнула необходимость сохранить прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ, в особенности для обеспечения независимости центрального банка и поддержки стабильности банковской системы.

«Мы также согласились с тем, что многое еще предстоит сделать для завершения преобразования Украины в современную рыночную экономику, которая жестко регулируется верховенством права и способна привлечь больше инвестиций, необходимых для достижения более высокого и устойчивого роста. Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях», – отметила глава МВФ.

Ранее пресс-служба президента Порошенко, ссылаясь на этот телефонный разговор, сообщила, что МВФ обеспокоен судебными процессами относительно денационализации «Приватбанка», что может поставить под угрозу финансовую стабильность Украины.

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Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о «сплите» (разделении функций по регулированию рынков финуслуг), а правительству – закончить разделение Государственной фискальной службы.

Также предметом переговоров будет повышение цен на газ для населения на 15%. Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась повысить цены с 1 мая, однако с учетом снижения цен на газ на европейском рынке Кабинет министров принял решение снизить цены.

Кроме того, эксперты допускают негативное влияние на продолжение сотрудничества с МВФ отмены Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряда судебных решений об отмене национализации «ПриватБанка», что было предусмотрено предыдущей программой с МВФ.