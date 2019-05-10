Украине вернули более трех миллионов долларов по делу о спецконфискации средств Януковича

Средства поступили на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины 7 мая.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн грн и 1 млн долларов.

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Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, которые были размещены на счетах в АБ «Укргазбанк», - отметила она.

Заместитель министра уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили вышеуказанные денежные средства по обоим производствам.

22 февраля сообщалось, что конфискованные у окружения Януковича 1,5 миллиарда гривень перечислили на банковский счет Государственной казначейской службы Украины.