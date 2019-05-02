В Кабмине рассказали о новых правилах по субсидиям: кого лишат льгот, а кому их начислят автоматически

Субсидию забирают, если долг за коммуналку достиг 340 грн.

С мая в Украине изменился порядок выплат субсидий. Теперь система субсидий – гибкая.

Об этом заявили "Сніданку з 1+1" в Министерстве социальной политики, передает ТСН.

Субсидию забирают, если долг за коммуналку достиг 340 грн. Вернуть льготу можно. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами. Более сложный - сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.

Читайте такжеСумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%

С мая несколько изменили правила начисления субсидии в пользу потребителей. Теперь при расчете субсидии будут только объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика. "Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным Правительством показателям", – говорит директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.

В этом месяце трем миллионам субсидиантов льготу пересчитают автоматически. Повторно нести заявления и декларации о доходах должны внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации. Также это касается семей, у которых изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый квартал 2018 года. Подать заполненные документы можно даже почтовым письмом или е-мейлом. Потом стоит только прийти и подписать документы.

Оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись. Получить ее можно самостоятельно в течение нескольких минут.

Как сообщалось ранее, в течение 2019 года субсидии на коммунальные услуги выросли примерно на 40%. Средний размер выплат на одну семью в марте этого года, по сравнению с 2018, увеличился до 660 гривень. Также, по сравнению с прошлым годом, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на треть. Поэтому в марте этого года помощь на оплату коммуналки получили почти 4 миллиона семей.