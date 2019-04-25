В пятницу в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2661,9328 (25 апреля – 2659,4202 )
100 EUR – 2960,8679 (25 апреля – 2980,9441)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,59/26,62 гривни/доллар, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,62/29,66 грн/евро, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на пятницу, 26 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,62 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,61 гривни/евро.
Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.