Что будет с курсом гривни после победы Зеленского: мнения экспертов

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что продолжение новоизбранным президентом Украины курса на продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать стабильности национальной валюты.

Победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни по отношению к доллару США, основным фактором влияния на курс остается сотрудничество страны с ключевым кредитором - Международным валютным фондом (МВФ).

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В частности, опрошенные УНИАН эксперты считают, что продолжение новоизбранным президентом Украины курса на продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать стабильности национальной валюты.

"Мы не ожидаем какого-либо влияния этого события на курс гривни, так как победа Зеленского не является неожиданностью для рынка. Поскольку никаких сюрпризов или несбывшихся ожиданий нет, то курс гривни будет определяться исключительно балансом текущего спроса на валюту среди импортеров и предложения от экспортеров, а также иностранных покупателей ОВЗГ», - сообщил УНИАН руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

При этом он отметил, что в случае разрыва отношений с Фондом курс национальной валюты пошатнется.

«Я думаю, что до этого (приближения дефолта – УНИАН) не дойдет, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев», - добавил эксперт.

В свою очередь, специалист Dragon Capital Сергей Фурса также отметил, что в среднесрочной перспективе курс гривни будет зависеть от того, сохранится ли сотрудничество с МВФ.

«Сейчас победа Зеленского никакого влияния на курс гривни не окажет. Она была предсказуемой, и все давно в цене. В среднесрочной перспективе курс гривни будет зависеть от того, сохранится ли сотрудничество с МВФ. Если нет - все будет очень нестабильно, и если мы потеряем МВФ, то оценки уже не имеют значения, ведь для нас это путь в направлении дефолта», - сказал Фурса.

Менее оптимистично настроен глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, который считает, что риски для курса гривни очень существенные.

«Главное, в чем я совершенно уверен, что Украина не получит в этом году транш МВФ. И, возможно, в следующем году нам тоже не удастся возобновить сотрудничество с Фондом», – сказал Кушнирук.

Он отметил, что для получения очередного транша Украина, в первую очередь, должна была принять закон о «сплите» - о разделении функции Нацкомфинуслуг между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Принять этот закон до мая, когда должна приехать рабочая миссия Фонда, не получится. Кроме того, МВФ достаточно жестко отреагировал на решения суда по «ПриватБанку». Причем именно Международный валютный фонд был инициатором национализации этого банка. То есть в мае мы транш не получим, затем будет в разгаре парламентская кампания, МВФ будет ждать ее окончания, а потом будет ожидать принятия бюджета на 2020 год. Таким образом, до весны следующего года денег МВФ точно не даст», - сообщил эксперт, отметив, что следом не будет помощи от Всемирного банка, и ЕС, и США.

«Учитывая все эти факторы, о которых можно говорить со 100% вероятностью, с курсом гривни будут проблемы. Погасить долг в этом году резервы есть, но в дальнейшем это будет сделать очень сложно. До конца года на гривню будет слишком большое давление. Негативные ожидания имеют место быть, кроме негативных факторов платежного баланса. Плюс обострение политической борьбы в преддверии парламентских выборов», - подытожил эксперт.

Более оптимистично настроен глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он подчеркивает, что экономика Украины растет 12 кварталов подряд.

«С 1 января гривня укрепилась к доллару более чем на 3%. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 составляют 20,6 млрд долларов… Благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность НБУ закупить на рынке около 700 млн долларов в резервы. Причем НБУ внимательно следит за ситуацией на межбанковском валютном рынке и готов своевременно сглаживать колебания курса», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 99% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,46%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка за январь-март 2019 года укрепилась к доллару на 1,7% - до 27,21 грн/долл., к евро - на 3,6% - до 30,57 грн/евро.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.