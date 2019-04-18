В России уточнили перечень запрещенных к ввозу украинских товаров

В список запрещенных украинских товаров включены одежда, обувь, бумага, трубы и другая продукция.

Российское правительство расширило запрет на ввоз в РФ отдельных видов товаров из Украины.

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Об этом сообщает портал "Говорит Москва".

"Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в список запрещенных украинских товаров включены одежда, обувь, бумага, трубы и другая продукция.

Согласно документу, в России вводится запрет на импорт из Украины, в частности, многослойного картона, платьев, юбок, жакетов, комбинезонов с лямками.

Также введён запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

По словам российского премьера, таким образом Россия "симметрично отвечает" Украине, расширившей список запрещённых для импорта российских товаров.