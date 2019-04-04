В "Укртютюні" прокомментировали ситуацию вокруг электронной акцизной марки

Ассоциация «Укртютюн» также обеспокоена тем, что работа над автоматизированной системой «Электронная акцизная марка» происходит за закрытыми дверями.

И. о. председателя ГФС Украины Александр Власов на своей странице в сети Фейсбук сообщил, что 3 апреля 2019 года состоялась встреча с руководством Полиграфкомбината «Украина», которое предложило свое видение функционирования автоматизированной системы «Электронная акцизная марка». В Ассоциации «Укртютюн», судя по пресс-релизу, удивлены таким фактом.

"Письмом от 26 марта 2019 года № 14028/6/99.99.12.01.03.15 Государственная фискальная служба пригласила представителей Ассоциации «Укртютюн» на презентацию системы контроля за обращением подакцизных товаров, разработанную Полиграфкомбинатом «Украина», которая должна была состояться 3 апреля 2019 года. Но накануне презентации – 2 апреля 2019 года – письмом № 15279/6/99.99.12.01.03.15 ГФС сообщила о переносе мероприятия по инициативе ПК «Украина» на неопределенную дату. Впрочем, как следует из поста Александра Власова, презентация состоялась", – заявили в официальном пресс-релизе в Ассоциации «Укртютюн».

Ассоциация «Укртютюн» также обеспокоена тем, что работа над автоматизированной системой «Электронная акцизная марка» происходит за закрытыми дверями, без привлечения представителей производителей подакцизных товаров, которые являются членами рабочей группы по этому вопросу.

"Есть опасения, что вместо современной системы отслеживания продукции нам в очередной раз будет предложена нефункциональная и неэффективная. В течение последних 5 лет было несколько попыток внедрения этой системы, и она ни разу не находила поддержки со стороны производителей подакцизных товаров, поскольку не соответствует европейским требованиям", – заявили в Ассоциации «Укртютюн».