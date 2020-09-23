Среди прочего, безотлагательно должен быть проработан вопрос о передаче Кабинету министров функций по управлению ГП «Энергоатом».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 406/2020 «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Финансовый резерв

Правительство должно внести в парламент предложения о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми совершенствуется механизм использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков, что формируется в соответствии с законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности».

Долгосрочная стратегия

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

Передача управления "Энергоатомом"

Также Кабмин должен обеспечить усовершенствование управления государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету министров Украины.

Погашение задолженности

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Реализация продукции

По состоянию на 31 августа 2020 года НАЭК "Энергоатом" реализовал 100% произведенной продукции.

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Автор: Юлия Петриченко