Монополисты пытались подсунуть Зеленскому меморандум с "зелёной" энергетикой, который разорил бы украинцев: президент его отклонил - СМИ

Уже осенью для украинцев могли отменить льготные 100 киловатт на свет. А еще, согласно условиям меморандума, на 20% должна быть увеличена цена электроэнергии для промышленности.

Президент Владимир Зеленский не поддержал проект меморандума правительства с бизнесом о сокращении "зеленого" тарифа.

Как рассказали LIGA.net два собеседника, участвующих в переговорах со стороны бизнеса, Зеленский не поддержал новые условия меморандума, объяснив, что они "слишком мягкие". Эту же информацию сообщил изданию БизнесЦензор источник в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Ключевые условия меморандума

22 мая премьер-министр Денис Шмыгаль представил президенту Владимиру Зеленскому меморандум. Министерство энергетики изложило на 17 страницах согласованную с бизнесом модель добровольного снижения "зеленого" тарифа. Согласно предложениям в документе, уже осенью для украинцев могли отменить льготные 100 киловатт на свет. А еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности.

Стороны договорились сократить максимальный размер государственной дотации на 52%, до 22 евроцентов за кВт-ч. Тариф снижался бы для всех "зеленых" электростанций, а вместе с сокращением, росла бы их ответственность за небалансы – "плюс" 50% в течение следующих двух лет, пока к 2022 года не наступит 100% ответственность. Государство же со своей стороны обещало своевременно оплачивать "зеленый" тариф с 1 июля 2020 года, погасить все долги перед инвесторами до конца 2021 года, не пересматривать условия поддержки и запустить "зеленые" аукционы.

Среди прочих условий, финансовую стабильность госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое покупает электроэнергию у "зеленых", в меморандуме предполагалось обеспечить за счет повышения цен на электроэнергию для бизнеса до 1,55 грн за кВт-ч и отмены с октября 2020 года льготной цены для населения за первые 100 кВт-ч (90 копеек за кВт-ч).

Ситуация с "зеленым тарифом в Украине

Украинский тариф на "зеленую" энергетику ныне один из самых высоких в мире. Уже сегодня "зеленая" энергетика, которая занимает лишь 8% рынка, забирает с него почти четверть всех денег. Киловатт атомной станции стоит всего 67 копеек, с солнечной панели - 4 гривны 25 копеек, ветровой - до 3,5.

Прошлый год стал прорывным для альтернативной энергетики в Украине. По данным Минэкоэнерго, за год в эксплуатацию ввели более 4,3 ГВт "зеленых" мощностей, к маю 2020 года общая установленная мощность "альтернативной" генерации выросла до почти 7 ГВт. Это на 71% больше, чем в 2018 году.

Всю возобновляемую энергию в стране покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок). Гарпок дотирует "зеленых" за счет двух составляющих – компенсаций системного оператора Укрэнерго и перепродажи по рыночной цене дешевой атомной и гидроэлектроэнергии.

Объемы выплат "зеленым" растут быстрее объемов производства. По подсчетам НКРЭКУ, к маю текущего года альтернативная генерация, занимая всего 8,6% рынка, начала забирать до 26% денежного оборота. По данным Минэкоэнерго, в 2020 году "зеленая" электроэнергия обойдется "Гарантированному покупателю" в 52 млрд грн. Это на 26 млрд грн больше, чем ГП способно покрыть в течение года, отмечают в министерстве.

Из-за финансовых проблем, Гарпок уже более трех месяцев не рассчитывается полностью с генерацией. Общий долг ГП по "зелёному" тарифу - 9 млрд грн, подсчитали в Минэнерго.

Передел рынка электроэнергии

Глобальные изменение на рынке электроэнергии Украины начались с началом карантина. Объемы производства самой дешевой атомной энергетики начали уверенно снижаться в середине марта, а компенсировала падение в балансе более дорогая тепловая энергетика.

Как УНИАН писал ранее, из-за падения потребления электричества, вызванного карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников, правительство решило ограничить работу атомных электростанций, которые вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране - 56 копеек за киловатт-час. Вместо нее на рынке стало больше энергии, выработанной на тепловых станциях по цене 1,56 грн за киловатт-час и альтернативных станциях с «зеленым» тарифом – по 4-5 грн за киловатт-час.

Ситуация значительно усугубилась в середине апреля - со вступлением в должность и. о. министра Минэкоэнерго Ольги Буславец - человека, которого связывают с Ринатом Ахметовым, который, фактически, является монополистом на рынке тепловой энергетики.

Как показано на графике, угольная генерация продолжает стремительно расти, а атомная планомерно падает. Это приводит к тому, что средневзвешенная стоимость электричества на рынке, где ее покупают небытовые потребители, становится выше.

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