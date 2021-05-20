Зеленский заявил о неспособности Коболева обеспечить прибыльность госкомпании / фото ua.depositphotos.com

Украины Владимир Зеленский объяснил причину увольнения Андрея Коболева с должности главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» неспособностью обеспечить прибыльность госкомпании.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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"Нафтогаз» должен наполнять госбюджет исходя из их обещаний и их планов работы. "Нафтогаз" показал, я не говорю о тех убытках, о которых пишут СМИ, минус 11 миллиардов в этом году, они нам планировали. Правительство приняло решение, как главный акционер "Нафтогаза", сменить руководство, и сегодня поставлена задача, что убытков в 11 миллиардов не будет", - сказал Зеленский.

"Закроются офисы, которые финансировались для лоббирования "Нафтогаза", закроются СМИ и представители, которые находятся заграницей и лоббируют руководство "Нафтогаза". Там большие деньги и за это платят все граждане Украины. Это серьезная проблема", - добавил президент.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

  • 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

  • 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
  • 5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.
  • 12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".
  • 19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета «Нафтогаза» еще на год.

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Автор: Игорь Орел