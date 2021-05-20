Зеленский заявил, что руководство «Нафтогаза» планировало 11 миллиард гривень убытков по итогам 2021 года, что не устроило правительство.

Украины Владимир Зеленский объяснил причину увольнения Андрея Коболева с должности главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» неспособностью обеспечить прибыльность госкомпании.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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"Нафтогаз» должен наполнять госбюджет исходя из их обещаний и их планов работы. "Нафтогаз" показал, я не говорю о тех убытках, о которых пишут СМИ, минус 11 миллиардов в этом году, они нам планировали. Правительство приняло решение, как главный акционер "Нафтогаза", сменить руководство, и сегодня поставлена задача, что убытков в 11 миллиардов не будет", - сказал Зеленский.

"Закроются офисы, которые финансировались для лоббирования "Нафтогаза", закроются СМИ и представители, которые находятся заграницей и лоббируют руководство "Нафтогаза". Там большие деньги и за это платят все граждане Украины. Это серьезная проблема", - добавил президент.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета «Нафтогаза» еще на год.

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Автор: Игорь Орел