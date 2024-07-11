За повышение акцизов на топливо, которое согласовали в Верховной Раде, заплатит в итоге каждый украинец, ведь дорогой бензин повлечет за собой рост цен на все товары и услуги. Кроме того, пока неясным является целевое использование этих средств – не факт, что деньги будут использованы на армию, поэтому это повышение может привести к громкому политическому скандалу. Об этом заявил аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко, комментируя заседание финансового комитета ВР, где рассматривали повышение акцизов.

"Повышение произойдет с 1 сентября, в несколько этапов. Уместно ли это сейчас? Я буду последний в этой стране, кто поддержит увеличение налогов на нефтепродукты. Потому что это увеличение, эту разницу заплатит никто другой, как конечный потребитель. А у нас сейчас не такая ситуация, где мы бы могли решать какие-то вопросы за счет высоких цен на топливо", – подчеркнул Сиренко.

В то же время он отметил: и в Верховной Раде, и из других источников звучит мнение, что якобы эти средства пойдут на армию. Но это не так – существует опасность, что эти деньги будут направлены на другие цели, и тогда вообще непонятно, ради чего экономика загоняется в кризис.

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"Я почитал некоторые документы и понимаю, что целевое назначение этой разницы пойдет на совсем другие цели. То есть, кто-то немного приврал, и может оказаться в политическом скандале. В Верховной Раде должно быть ожесточенное обсуждение этого проекта, и надо вернуться к главному – куда эти деньги пойдут. Если они пойдут в асфальт, и мы уже восстанавливаем Украину, в которой линия фронта движется не в нашу пользу, то у меня большие вопросы", – резюмировал Сиренко.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, из-за которого уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.

В свою очередь председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, которое сейчас должно пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь именно население в результате будет платить больше.