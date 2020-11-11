Рекордное подорожание электроэнергии произошло за счет увеличения доли ее производства на тепловых электростанциях.

Стоимость электроэнергии в Украине на четверг, 12 ноября, выросла до 1,69 грн-кВт-ч. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил председатель комитета Верховной Рады по энергетической политике Андрей Герус в соцсети.

По его данным, это рекордное значение в текущем году и на 30-35% выше, чем средняя цена за январь-сентябрь. Рекордное подорожание электроэнергии произошло за счет увеличения доли ее производства на тепловых электростанциях до 39,84%.

Тогда как производитель самой дешевой электроэнергии НАЭК "Энергоатом" из-за введенных ограничений мог задействовать лишь 10 из 15 своих энергоблоков.

В результате доля атомных электростанций в производстве электроэнергии 10 ноября оказалась всего 38,89% и это сразу отразилось на цене электроэнергии, подчеркнул глава комитета ВР по энергетике.

"Из этой ситуации можно сделать очевидный вывод: чем меньше "Энергоатома" в системе - тем выше цена электроэнергии... для всей экономики и для всего бизнеса "Энергоатом" - производитель дешевой электроэнергии, который принадлежит украинцам и платит не только налоги, но и дивиденды в госбюджет Украины", - отметил Герус.

В связи с этим необходимо срочно сбалансировать работу "Энергоатома", как это и потребовал сделать президент Владимир Зеленский на совещании 10 ноября, резюмировал глава комитета ВР по энергетике.

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Автор: УНИАН