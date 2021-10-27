Городской голова отмечает, что необходимо вернуть все имущество в коммунальную или государственную собственность.

Луцкий городской голова Игорь Полищук требует не допустить роста тарифа на распределение природного газа и реприватизировать газопроводы и оборудование, которое используют для подачи газа. Депутаты Луцкого городского совета обратились к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с соответствующим требованием.

Читайте такжеИз-за "Северного потока-2" в Украине взлетят тарифы на распределение газа - ЗеркальВ то же время городской совет инициирует возвращение газопроводов и оборудования, которое используют для подачи газа, в коммунальную или государственную собственность. Мэр города дал протокольное поручение департаменту экономической политики и юридическому департаменту исследовать, как происходила приватизация, и обратиться в суд с целью возврата имущества.

"Мы принимаем меры, чтобы люди экономили. Для этого мы устанавливаем ИТП, утепляем дома, заменяем котлы, а такие дельцы из "Волыньгаза" ставят себе доходы по 519 миллионов гривень. Это недопустимо. Необходимо вернуть все имущество в коммунальную или государственную собственность", — акцентировал Игорь Полищук.

Автор: Григорий Бондарь