Специалисты Гоструда по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провели проверку условий труда на криворожских шахтах.

Об этом сообщает местный сайт "Кривой Рог Life".

Так, 23 сентября на сессии Криворожского горсовета горняки обратились с просьбой к депутатам принять обращение к Верховной Раде и Кабмину о повышении зарплаты и возвращении вредности за труд.

Перед депутатами выступил начальник отдела контроля в горнодобывающей промышленности Криворожского горнопромышленного управления Андрей Рябика и рассказал о результатах недельной проверки условий и оплаты труда на криворожских шахтах.

Так, он подчеркнул, что в ходе проверки на КЖРК зафиксировали 190 нарушений.

"Они разделены на три блока, один из них – вопросы гигиены труда. Относительно охраны труда, то также есть нарушения", - отметил Рябика.

Он рассказал, что во время проверки все технологические процессы были приостановлены, комиссия спустилась в четыре шахты.

"Нарушения по охране труда имеются, но кроме того, что субъект хозяйствования, руководящий состав обязан обеспечить охраны труда на каждом рабочем месте, есть определенные условия и к работникам. Так что виноваты в выявленных нарушениях как собственники, так и, не обижайтесь, господа шахтеры, сами работники. 22 сентября было выдано предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений. По истечению этих сроков будет проведена еще одна, внеплановая, проверка", - заявил начальник отдела контроля в горнодобывающей промышленности Криворожского горнопромышленного управления.

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Кроме того, было составлено 13 протоколов об административных нарушениях на должностных лиц КЖРК.

Также с 10 по 17 сентября была проведена проверка условий оплаты труда на КЖРК за период с 2011 по 2020 год.

"Установлено, что индексация всем работникам КЖРК проводится в соответствии с действующим законодательством. Заработная плата за ночные часы насчитывается и выплачивается в некоторых случаях согласно требованиям коллективного договора на КЖРК, но не ниже установленного законодательством размера", - рассказал Иван Лазарев, начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде в Криворожском регионе.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на предприятии оплачиваются отработанные свыше нормы и в праздничные дни часы.

"По итогам проведения в 2015 году аттестации рабочих мест, никаких нарушений не установлено. Шахтеры говорили о списках 1 и 2, которые, по их словам, отменяют. В 2020 году аттестация рабочих мест только началась проводиться, и сейчас говорить о возможных или невозможных выводах, как по мне, некорректно. Более того, аттестация рабочих мест будет завершена только 8 декабря 2020 года", - добавил Лазарев.

Также он подчеркнул, что, по его информации, все должности на КЖРК по результатам аттестации 2015 года будут сохранены и по результатам аттестации рабочих мест 2020 года.

"При этом установлены определенные нарушения: некоторым сотрудникам часть заработной платы выплачивается несвоевременно, недостоверный учет выполненной работником работы. Мы также установили ситуацию, когда собственником были в единоличном порядке изменены условия выплаты заработной платы, что повлияло на условия труда. То есть работники были на простое не по их вине, и собственник должен был оплатить 100% зарплаты, а оплатил 2/3. Есть предписание", - подытожил начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде в Криворожском регионе.

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Автор: УНИАН