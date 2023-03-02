В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, говорится в сообщении компании.

Всего за февраль специалисты компании возобновили работу электросетей для 195 тысяч семей в Донецкой области и 67 тысяч семей Днепропетровщины.

"С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики восстановили электроснабжение для уже 7 млн потребителей. Наши специалисты уже год работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. Энергетики приступают к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор сети.

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Напомним, за год полномасштабной войны энергетикам ДТЭК удалось починить 4 тыс. энергообъектов и восстановить электроснабжение для более 7 млн семей.