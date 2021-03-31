ПАО "Укртатнафта" - единственный работающий нефтеперерабатывающий завод Украины.

В напряженную ситуацию, сложившуюся на рынке нефтепродуктов после санкций, введенных СНБО Украины, и, как следствие, отказа крупнейшего импортера российского дизтоплива и сжиженного газа от поставок с 01.04.2021 года, решил вмешаться Антимонопольный Комитет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртатнафты".

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ПАО "Укртатнафта" – единственный работающий нефтеперерабатывающий завод Украины, а кроме того, один из поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа танкерами, заявил об увеличении объемов переработки нефти и отсутствии оснований для дефицита и увеличения цен, на прошлой неделе был срочно приглашен в АМКУ по поводу возобновления дела 2016 года.

ПАО "Укртатнафта" получило на прошлой неделе в свое распоряжение внутренний документ АМКУ под названием "Основные тезисы проекта решения", из которого цитируем: "Проект размера штрафных санкций УКРТАТНАФТА - 2,6 млрд. дальнейшие шаги: – инициирование процедуры банкротства с целью установления контроля над Укртатнафта".

Документы о противоправных действиях должностных лиц АМКУ были направлены вместе с соответствующим заявлением в офис Генеральной прокуратуры Украины и НАБУ 29 марта 2021 года. Об осведомленности в противоправных намерениях должностных лиц АМКУ было также сообщено коллегии АМКУ на заседании, но во внимание принято не было и даже не была приобщена копия заявления к материалам дела.

Вчера, 30 марта АМКУ, ограничив рассмотрение вопроса ПАО «Укртатнафта» до 5 минут, вынес решение о наложении штрафа в размере 2,9 млрд. за сговор на розничном рынке нефтепродуктов.

ПАО "Укртатнафта" доказала на заседании, что:

1. ПАО "Укртатнафта" не занимается розничной торговлей и не имеет АЗС;

2. Цены, по которым ПАО «Укртатнафта» поставляет нефтепродукты рынку, находятся на одном уровне для всех участников рынка;

3. Выводы АМКУ базируются на вопиющих ошибках, когда цены импорта для сравнения с ценами завода были исчислены без акцизного налога и НДС и был сделан вывод о завышении цен завода на 50%;

4. Выводы АМКУ о том, что цены АЗС, которые продавали продукцию ПАО Укртатнафта, были самыми низкими на рынке, доказывают абсурдность вывода о завышении цен заводом;

5. Между изменениями цен ПАО «Укртатнафта» для других участников этого дела АМКУ и изменениями цен на АЗС не установлена связь ни по датам, ни по размеру изменений. И вообще, АМКУ даже не пытался доказать факт сговора ПАО «Укртатнафта» с кем бы то ни было.

Фактически, АМКУ видит сговор в том, что участники рынка реализуют преимущественно продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy по низким ценам.

ПАО "Укртатнафта" заявляет, что обжалует решение АМКУ в суде. Позиция компании подкреплена многочисленными экспертными заключениями, которые заблаговременно были предоставлены для изучения в АМКУ, но как установлено в заседании – сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за 1 день, решили не учитывать их при вынесении решения.

Кроме того, ПАО «Укртатнафта» считает, что действия должностных лиц АМКУ должны быть изучены в связи наличия признаков государственной измены, потому что является спланированной акцией по дестабилизации ситуации на топливном рынке Украины.

Учитывая это, ПАО «Укртатнафта» не собирается менять своих производственных планов и в дальнейшем будет поставлять нефтепродукты на украинский рынок, обеспечивая стабильность и оптимальные цены.

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Автор: Иван Бойко