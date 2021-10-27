Украинская госкомпания выкупила мощности для импорта электроэнергии с белорусской территории, узнали журналисты.

Украина с понедельника, 1 ноября, снова начнет импортировать электроэнергию из Беларуси, поскольку на государственных теплоэлектростанциях не хватает угля.

Мощности для импорта электроэнергии в ноябре, в частности, выкупила госкомпания "Энергоатом", пишет "РБК-Украина", ссылаясь на итоги аукциона "Укрэнерго".

Ранее эксперты предупреждали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из Беларуси и России будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Украинское государство импортирует из РФ около 60% угля, из США ввозится около 20%, а из Казахстана – 12%.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в конце мая запретила импортировать в Украину электроэнергию из Беларуси и России. Регулятор решил, что запрет на импорт электроэнергии должен действовать до 1 октября этого года.

Автор: Екатерина Присяжнюк