Сегодня, 1 января, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила норму, наделяющую ее правом ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Читайте такжеБелорусская АЭС остановила производство электроэнергии из-за аварииСоответствующее решение было принято на заседании регулятора в декабре.
Таким образом, регулятор исключил из постановления №766 от 8 апреля 2020 года пункт об аннулировании аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами - не членами Энергетического сообщества на время действия карантина.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что полномочия регулятора по отмене аукционов стали недействительными с начала следующего года в соответствии с законом.
Что этому предшествовало
- 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год.
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