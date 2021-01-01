Глава Нацкомиссии отметил, что полномочия регулятора по отмене аукционов становятся недействительными с начала следующего года в соответствии с законом.

Сегодня, 1 января, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила норму, наделяющую ее правом ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Читайте такжеБелорусская АЭС остановила производство электроэнергии из-за аварииСоответствующее решение было принято на заседании регулятора в декабре.

Таким образом, регулятор исключил из постановления №766 от 8 апреля 2020 года пункт об аннулировании аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами - не членами Энергетического сообщества на время действия карантина.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что полномочия регулятора по отмене аукционов стали недействительными с начала следующего года в соответствии с законом.

Что этому предшествовало

8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год.

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Автор: Анна Бредихина