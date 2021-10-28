По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.

По итогам первого полугодия 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в 1,7 млрд грн.

Об этом говорится в консолидированной промежуточной финансовой отчетности, которую Нафтогаз опубликовал 28 октября. Как отметили в компании, отчетность составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, вместе с отчетом о обзор независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) без замечаний.

По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.

В частности, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд грн.

В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за все первое полугодие 2021 года Нафтогаз зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года чистый убыток составил 11,5 млрд грн.

Читайте такжеПоставщики обнародовали ноябрьские цены на газ: сколько придется платитИменно в 2020 году компания превратилась из прибыльной в убыточную. Чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд грн. Для сравнения: в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд грн.

В то же время, в 2019 году прибыль по направлению, за которое отвечал непосредственно Юрий Витренко, а это транзит газа, включая Стокгольмский арбитраж против Газпрома, превысил консолидированную прибыль, то есть, общий финансовый результат по другим направлениям имел чистый убыток в размере 5,1 млрд грн.

Напомним, в конце именно первого квартала 2020 года Юрий Витренко был фактически отстранен от работы, а впоследствии его должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" была сокращена.

В Нафтогазе также обращают внимание на то, что информация о прибыли Нафтогаза в первом квартале, которую распространяли уволенный руководитель, отдельные члены правления и наблюдательного совета Компании, является некорректной и может вводить в заблуждение Кабинет Министров Украины, инвесторов, а также общество.

"Во-первых, эта информация касалась не консолидированной, а отдельной отчетности. Во-вторых, осмотр которой аудиторами вообще не проводился. Это в очередной раз свидетельствует, что не стоит доверять уже уволенным руководителю, членам правления и членам наблюдательного совета, которые делали соответствующие некорректные заявления", - отметили в компании.

При этом в Нафтогазе отмечают, что успели опубликовать отчетность к дедлайну, предусмотренному условиями выпуска еврооблигаций компании.

"Раньше выпустить отчетность не удавалось, поскольку, с одной стороны, компания стремилась провести работу при составлении консолидированной отчетности с самым высоким уровнем в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Также заметим, что независимые аудиторы были избраны во время процедуры закупки на Прозорро в феврале 2021 г., и, как показывает практика компании, на проведение аудиторских процедур при смене аудитора необходимо больше времени", - говорится на сайте нацкомпании.

Автор: Григорий Бондарь