Цена нефти эталонной марки Brent по состоянию на 10:11 по Киеву составляла 83,94 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent упала на 92 цента, или 1,08%, до $84,26 за баррель к 07:14 по Гринвичу, немного восстановившись после падения на $1 ранее, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $79,95 за баррель, что на 87 центов, или 1,08%.

Как сообщает Reuters, оба эталонных индекса выросли примерно на 30 центов в понедельник после того, как ведущие экспортеры Саудовская Аравия и Россия подтвердили свою приверженность дополнительному добровольному сокращению поставок нефти до конца года.

Как говорится в материале, "цены на нефть упали на 1% нивелировав большую часть роста за 6 ноября, поскольку смешанные экономические данные второго по величине потребителя нефти в мире Китая и опасения по поводу зимнего спроса компенсировали влияние Саудовской Аравии и России, продолжающих сокращение добычи".

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"Экспортные данные Китая могут оказаться хуже, чем ожидалось, но внутренний спрос, возможно, растет", - сказал аналитик CMC Markets из Шанхая Леон Ли.

"Ожидания сокращения добычи нефти китайскими нефтеперерабатывающими заводами в период с ноября по декабрь могут ограничить спрос на нефть и усугубить снижение цен. На цены также повлияли опасения, что более теплая, чем ожидалось, зима может ограничить спрос на энергию и топливо", - говорится в материале.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:11 по Киеву составляла 83,94 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 7 ноября по состоянию на 10:16 по Киеву составляла $79,66 за баррель.

Что происходит с ценами на нефть

27 сентября 2023 года цена на нефть приблизилась к $95 за баррель. Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей.

Дефицит поставок изменил цены на нефть. Цена на нефть эталонной марки Brent 25 сентября 2023 года составляла 92,34 доллара за баррель. На тот момент инвесторы сосредоточились на более жестких перспективах поставок после того, как Москва ввела временный запрет на экспорт топлива, сохраняя при этом осторожность в отношении дальнейшего повышения ставок, которое может ослабить спрос.

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