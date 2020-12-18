По мнению Шмыгаля цены являются одними из самых низких.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

Об этом Шмыгаль заявил во время во время мероприятия «Украина и мир в 2021 году», организованного изданием «Новое время».

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«Я пользуюсь данным Евростата. Это очень независимый источник. Каждый квартал они публикуют конечную стоимость электроэнергии для потребителей - частных и промышленных. Для промышленных потребителей Украина находится на третьем-четвертом месте снизу из 38 стран европейского континента. Для бытовых потребителей мы всегда находимся на последнем месте», - сказал глава правительства.

Он добавил, что нужно обращать внимание на то, какие данные сравнивают: цены производителей или цены для конечных потребителей.

«Евростат говорит о том, что у нас одна из самых низких цен. Дешевле в Грузии и России. Мы находимся на 3-4-5 местах в зависимости от квартала», - заявил Шмыгаль.

Сколько платят украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

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Автор: УНИАН