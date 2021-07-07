Шмыгаль отметил, что трансформация угольных регионов "не про закрытие шахт, а про создание новых производств и новых возможностей для громад шахтерских городов".

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал шахтерские города, в которых будут реализованы первые пилотные проекты, предусматривающие серьезную трансформацию угольной отрасли в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

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«Вчера по итогам заседания координационного совета по вопросам трансформации угольных регионов очертили планы по реализации пилотных проектов в двух шахтерских городах - Червонограде и Мирнограде. При этом общая география составляет свыше 60 населенных пунктов», - сказал он.

По словам Шмыгаля, трансформация угольных регионов «не про закрытие шахт, а про создание новых производств и новых возможностей для громад шахтерских городов».

Премьер отметил, что данная инициатива реализуется в рамках «Европейского зеленого курса», который предусматривает декарбонизацию экономики и снижение негативного влияния на природу.

Разделение госшахт на категории

В августе прошлого года Министерство энергетики Украины сообщило, что Концепция трансформации угольных регионов предусматривает разделение всех государственных шахт на три категории. Первая - это ресурсная база энергетической компании «Центрэнерго». Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе «Центрэнерго» из наиболее эффективных угледобывающих предприятий.

Вторая категория – это шахты «двойного» назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь, который используется в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

Трансформация угольных регионов в Украине должна продлиться до 2028-2030 года. В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

Шахты в Червонограде и Мирнограде

В городе Червоноград (Львовской области) расположены шахты «Великомостовская», «Межреченская» и «Красноградская», входящие в гособъединение «Львовуголь». Угледобыча является одной из основных видов экономической деятельности в городе.

В городе Мирноград (Донецкая область) расположены шахты «Капитальная», им. Димитрова и шахта «Центральная», входящие в горное объединение «Мирноградуголь». Добыча каменного угля на указанных предприятиях является основной экономической деятельностью в городе.

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Автор: Анна Бредихина