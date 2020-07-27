Дания временно запретила строительство «Северного потока-2»

Запрет на строительство газопровода был введен из-за нереста трески...

Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» до осени, так как власти Дании запретили любые строительные работы в своих водах из-за нереста трески.

Об этом сообщает DW.

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Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство трубопровода в водах Дании.

Причина запрета

Ожидается, что продолжить строительство Северного потока-2 россияне смогут лишь после окончания периода нереста трески, а это, ориентировочно, произойдет в сентябре.

Через датские воды должны быть проложены последние 120 км газопровода.

Хронология событий

6 июля 2020 года Дания разрешила достроить "Северный поток-2", но только новыми судами. Строительство газопровода будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за покоящихся на дне запасов химического оружия.

22 июля 2020 года американский госсекретарь Майк Помпео прибыл в Данию для обсуждения ситуации с "Северным потоком-2".

Именно через воды Дании должен пройти последний незаконченный кусок трубы, которая будет доставлять газ из России прямо в Германию по дну Балтийского моря.

Проект стоит 11 миллиардов долларов и готов на 90%. США убеждены: Москва хочет лишить Киев миллиардов долларов за транзит и монополизировать поставки энергоносителей в Европу. Поэтому Вашингтон уже наложил санкции на европейские корабли-трубоукладчики.

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